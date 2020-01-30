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Çengelköy'de tek katlı evde korkutan yangın

Üsküdar Çengelköy'de tek katlı bir evde yangın çıktı.

30.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:25Çengelköy'de tek katlı evde korkutan yangın
Çengelköy'de tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evin boş olması olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Çengelköy Kirazlıtepe Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesi Sağlık Sokakta saat 17.00 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evin boş olması olası bir faciayı önledi. Öte yandan evde kalan madde bağımlılarının yangına sebep olduğu iddia edildi.
Mahalle sakinlerinden Müzevher Yıldırım, "Saçların binaya çok yakın olmasından dolayı itfaiye binaya çok yaklaşamadı. Binadan 6 ay önce kiracı çıktı. Eve soba mı bıraktılar ne yaptılar bilmiyoruz. Yolun dar olmasından dolayı böyle oldu. İçeride kimse var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Kim bilir bunlar uyuşturucu da kullanıyordur " diye konuştu.
Öte yandan yangın vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ev alev alev yanıyor ve çevreye yoğun (duman yayılıyor.Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

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