Çengelköy ve Kuleli'deki Darbe Girişimi Davası

16 Kasım 2018 Cuma 12:03



16 Kasım 2018 Cuma 12:03

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 42. duruşmada, 43 tutuklu sanıkla avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarıyla bazı müştekiler de katıldı.Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, bugün gerçekleşecek duruşmada tutuklu sanık polislerin savunmalarının alınacağını belirtti.Duruşma, tutuklu sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.MütalaadanCumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu'nun açıkladığı 29 sayfalık mütalaada, Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.Rütbeli 36 askerin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen mütalaada, rütbeli askerler Şafak Gündoğdu, Ayhan Şahin, Mahmut Dağüstü, Mustafa Paycı, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Abdullah Çoban ve Recep Ayıtdere hakkında, maktuller Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz ve Fatih Dalgıç'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.Sanık Mahbub Ulusoy'a, maktuller Mustafa Cambaz ve Kader Sivri'ye yönelik "iştirak halinde silahla kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenilen mütalaada, sanıklardan Mevlüt Acar'ın maktuller Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz'a yönelik "silahla kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 90 yıldan yüz yirmişer yıla kadar, sanık Aykut Satmaz'ın da bu maktullere karşı aynı suçtan "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" gerekçesiyle 120 yıldan 156 yıla kadar hapsi öngörülüyor.Mütalaada, 14 sanığın maktul Murat Akdemir'i "silahla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken, sanıklardan Mürsel Çıkrıkçı ile Muammer Aygar'ın "azmettiren" sıfatıyla maktullere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu belirtiliyor.Sanık Muammer Aygar'ın 130 müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 3 bin 379 yıldan 5 bin 190 yıla kadar, aralarında eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın da olduğu 9 sanığın, 84 müştekiye karşı aynı suçtan 2 bin 184 yıldan 3 bin 360 yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, bu suçtan sanıklar Mahbub Ulusoy, Kartal Genç ile Raif Kaya'nın 43 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı bin 142 yıldan 2 bin 219 yıla kadar, sanık Mehmet Karapekmez'in de 45 müştekiye karşı bin 169 yıldan bin 788 yıla kadar, sanıklar Aykut Satmaz ve Mevlüt Acar'ın aynı suçtan 41 müştekiye karşı bin 141 yıldan bin 758 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuluyor.Mütalaada, sanıklar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında, 41 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 61 yıldan 305 yıla kadar, yine bu sanıklar yönünden "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.Mütalaada ayrıca, bazı sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "hakaret", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmalarını talep ediliyor.57'si er, 7'si askeri öğrenci olan 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi öngörülen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı isteniyor.