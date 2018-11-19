Çengelköy ve Kuleli'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi
, Vaniköy, Beykoz
'da yaşananlar ve Çengelköy Polis
Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam edildi. İstanbul
32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 43. duruşmada bir kısım tutuklu sanık mütalaaya karşı beyanda bulundu. Söz
verilen bir kısım tutuklu sanık, mütalaaya karşı beyanlarında 15 Temmuz'da silah kullanmadıklarını belirterek, haklarındaki bütün suçlamaları da reddetti.
Bir kısım sanık, darbeden haberleri olmadığını, terör olayları nedeniyle müdahale emri aldıklarını, kimseye ateş açmadıklarını, silah kullanmadıklarını öne sürdü.
Sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.
Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, beraatlarını istedi.
Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.
Beykoz
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:04