Çengelköy ve Kuleli'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi
, Vaniköy, Beykoz
'da yaşananlar ve Çengelköy Polis
Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.? İstanbul
32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 45. duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan tutuklu sanık eski yüzbaşı Enver Sedat
Demirci, askerlerin iç bahçeye toplandığı ve darbe girişimine ilişkin konuşma yapıldığı sırada kendisinin bahçede bulunmadığını savundu.
15 Temmuz'da hangi silahı kullandığını emniyet personeline bildirdiğini söyleyen Demirci, "O silahla bırakın insanları vurmayı, havaya dahi ateş açmadım. Bu balistik incelmeyle ortaya çıkabilir. Başka hiçbir silah kullanmadığıma da balistik inceleme sonucu ulaşılabilir. Benim sorumlu olarak bırakıldığım Kandilli
bölgesi 15 Temmuz'da hiçbir olayın olmadığı tek yer. Vaniköy'e döndüğümüz zaman benim ateş açtığımı bazı askerler ifadelerinde belirtiyor. Kamera kayıtları incelendiğinde, benim ateş açmadığım olayları anlamlandırmaya çalıştığım görülüyor." şeklinde savunma yaptı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski üsteğmen Raif Kaya da mütalaaya katılmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminde suç kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.
"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan suçlandığını ifade eden Kaya, "Savcı mütalaada toptancı bir yaklaşımda bulunmuştur. Toplum üzerine herhangi bir ateş açmam söz konusu olmamıştır. Benim ateş açtığım yönünde ne bir delil, ne de ifade vardır. Müşteki Sedat Ergin
'in hürriyetinden yoksun bırakılması iddiasıyla da suçlanıyorum. Ben bu kişinin kelepçelenmesini ne gördüm, ne de duydum. İddianamede bu olayın yaşandığını okuyunca şaşırdım. Olayın yaşandığı esnada orada değildim" iddialarında bulundu.
Duruşmada, mütalaaya karşı beyanda bulunan diğer bir kısım sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.
Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Duruşma, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:33