Çengelköy ve Kuleli'deki Darbe Girişimi Davası

22 Kasım 2018 Perşembe 15:47



22 Kasım 2018 Perşembe 15:47

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılanmasına devam edildi.İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 46. duruşmada, tutuklu 48 sanığın, savcılığın açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.Ardından avukatlara, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi.Söz verilen bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin darbe girişiminde bulunmadıklarını iddia ederek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini istedi.Bazı sanık avukatlarının duruşma salonunda bulunmaması nedeniyle mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.