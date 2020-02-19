Cengiz Abazoğlu Moda öğrencileriyle buluştu

'Kumaşçı bir babanın oğlu olarak 20 yaşında moda sektörüne adım attım. Türkiye 'de sayısız defileler yapıp, ünlüler ve markalarla çalıştım. 2009 yılında ilk kez Paris Couture Haftası'nda bir defile yaptım. Çok büyük meşakkatli bir yol, arkanızda büyük bir sermaye olması gerekiyor. Yaklaşık 3 defile yaptım o paralarda Ulus'ta bir daire alabilirdim. Herkes kendi topraklarında bir değer olmalı. Ben İstanbul 'da otururken Jennifer Lopez bir modelimi beğenmiş telefon geldi ve gönderdik. Siz bir hedef koyunca önünüzde engeller olacaktır. Kulaklarınızı kapatın hedefinize odaklanın inancınızı asla kaybetmeyin hiçbir şekilde yılmayın. Özgün olun, yenilikçi olun, İstanbul ara sokakları bile her kıvrımı size ayrı ilham verir, kendinizi sürekli güncelleyin' dedi.

Seminer sonunda Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, değerli katılımlarından dolayı Cengiz Abazoğlu'na teşekkür plaketi verdi.