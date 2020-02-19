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Cengiz Abazoğlu Moda öğrencileriyle buluştu

Kariyer hikayesini, yaşadığı zorlukları ve gelecekte genç yetenekleri nelerin beklediğini anlatan modacı Cengiz Abazoğlu, genç yeteneklere verdi.

19.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:20Cengiz Abazoğlu Moda öğrencileriyle buluştu

'Kumaşçı bir babanın oğlu olarak 20 yaşında moda sektörüne adım attım. 'de sayısız defileler yapıp, ünlüler ve markalarla çalıştım. 2009 yılında ilk kez Couture Haftası'nda bir defile yaptım. Çok büyük meşakkatli bir yol, arkanızda büyük bir sermaye olması gerekiyor. Yaklaşık 3 defile yaptım o paralarda Ulus'ta bir daire alabilirdim. Herkes kendi topraklarında bir değer olmalı. Ben 'da otururken Jennifer Lopez bir modelimi beğenmiş telefon geldi ve gönderdik. Siz bir hedef koyunca önünüzde engeller olacaktır. Kulaklarınızı kapatın hedefinize odaklanın inancınızı asla kaybetmeyin hiçbir şekilde yılmayın. Özgün olun, yenilikçi olun, İstanbul ara sokakları bile her kıvrımı size ayrı ilham verir, kendinizi sürekli güncelleyin' dedi.

Seminer sonunda Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, değerli katılımlarından dolayı Cengiz Abazoğlu'na teşekkür plaketi verdi.


Cengiz Abazoğlu, İstanbul, Türkiye, Paris, Güncel

Kaynak: Bültenler

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