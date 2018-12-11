11 Aralık 2018 Salı 14:48



11 Aralık 2018 Salı 14:48

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yılında anılacak.Aytmatov için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde yarın özel bir program düzenlenecek.Etkinlik, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin destekleriyle gerçekleştirilecek."İnsan için en zor olan şey, her gün insan kalmaktır" temalı program, Aytmatov'un hayatını anlatan kısa film gösterimiyle başlayacak.Programda, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, açılış konuşmalarını yapacak.Ardından düzenlenen panelde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TDİK) Kırgızistan Temsilcisi Doç.Dr. Cıldız Uzakova ve İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Shurubu Kayhan konuşma yapacak.Programda ayrıca, 30 Aralık'a kadar açık kalacak "Bozkırın Ulu Çınarı Aytmatov" adlı resim sergisi de sanatseverlerle buluşacak.