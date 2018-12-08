Cengiz Aytmatov SAÜ'de Anılacak

Doğumunun 90. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov adına düzenlenen anma programı-panel etkinliği Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Salon 1'de 10 Aralık günü saat 10.00'da başlayacak.
Panel yöneticiliğini TÜRKSOY genel sekreter yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın yapacağı programda resim, kitap sergisi, açılış konuşmaları, panel, tiyatro gösterisi, manas destanı, koşok, şiir okumaları, dünya Aytmatov'u okuyor (videolar) etkinlikleri yer alacak.
Seyircilere sürpriz hediyelerin de verileceği anma programı-panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Orhan Söylemez (Kastamonu Üniversitesi), Doç. Dr. Caştegin Turgunbayer (Dicle Üniversitesi), Dr. Samet Azap (Kastamonu Üniversitesi), Kocageldi Kuluev (TÜRKSOY Kırgızistan temsilcisi) katılacak.
10 Aralık,Sakarya Üniversitesi,Cengiz Aytmatov
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:17