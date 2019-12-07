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Cengiz Aytmatov'un kardeşi Roza Aytmatova AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi Roza Aytmatova, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

07.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:04Cengiz Aytmatov'un kardeşi Roza Aytmatova AA'nın
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi Roza Aytmatova, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.
Aytmatova, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde "Bir insanın kurtarma çabasını gösteren etkileyici bir fotoğraf" olduğunu söyleyerek, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy kullanan Aytmatova, "yaşam" kategorisinde ise "Hayatta çok olumlu iyi anı" olarak değerlendirdiği Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını seçti.
İstanbul'daki maratonun fotoğrafa çok güzel yansıtıldığını ifade eden Aytmatova, "spor" kategorisinde İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafına oy verdi.
Aytmatova, Anadolu Ajansının fotoğraflarını ilginç ve güzel bulduğunu belirterek, "Fotoğraf kategorilerinde bence hayattaki her gelişmeye yer verilmiş. Fotoğrafların hepsinde bir hedef gözetleniyor. Bu nedenle bu üç fotoğrafı seçtim." diye konuştu.
Kırgızistan'da 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Cengiz Aytmatov, Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

Cengiz Aytmatov, Muhammed Said, Halil Fidan, Güncel

Kaynak: AA

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