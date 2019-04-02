Cengiz Balcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Edirne belediye başkan adayı Cengiz Balcı oldu. Vatan Partisi adayı Cengiz Balcı, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Edirne belediye başkan adayı Cengiz Balcı ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Edirne belediye başkan adayı Cengiz Balcı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Cengiz Balcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Cengiz Balcı, Edirne yarışında % 0,23 oranında aldığı oy ile 10'nci oldu. Cengiz Balcı toplamda 220 adet oy sayısına ulaştı.

Cengiz Balcı Kimdir?

1965 yılında Kırklareli'nin Demirköy İlçesinde doğdu. 1990 yılında Anadolu Universitesi İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümünden mezun oldu. 1993-2003 yılları arasında özel sektörde yöneticilikleri yaptı. 2003-2005 yılları arasında kendi işini kuran Balcı, 2008-2011 yılları arasında Tropikal Meyve Uretimi yapmıştır. 2011 yılında Vatan Partisi'nde Edirne İl Saymanlığı görevini yürüten Balcı, 2014 Yerel Seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 2015 yılından itibaren Vatan Partisi Edirne İl Disiplin Kurulu Yöneticiliği yapmıştır. 2018 Genel seçimlerinde Milletvekili adayı olan Balcı evli ve 1 çocuk babasıdır.

Vatan Partisi Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.