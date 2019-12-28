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Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı

Cengiz Deniz Spor Kulübü 2. İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası İstanbul'da yapılırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

28.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:10 Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı
Cengiz Deniz Kulübü 2. İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası 'da yapılırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde 'daki İfa Spor Tesisleri Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda "Minik", "Yıldız", "Ümit", "Genç", "21 Yaş Altı" ve "Veteran" kategorilerinde karateciler ter döktü.
400'e yakın yarışmacının katıldığı müsabakalarda minik karatecilerin performansı dikkati çekti.
Müsabakalarda ilk 3'e giren sporcular, altın kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Cengiz Deniz, Ümit Genç, İstanbul, Halkalı, Spor

Kaynak: AA

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