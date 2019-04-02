Cengiz Ergün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Ergün oldu. MHP adayı Cengiz Ergün, Manisa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Manisa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Ergün ile ilgili seçim sonuçları ve Manisa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Manisa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Manisa aday yarışı ve Manisa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Manisa Seçim Bilgileri

Manisa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

Manisa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Manisa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Manisa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

Manisa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Manisa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Cengiz Ergün, Manisa yarışında % 52,75 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Cengiz Ergün toplamda 460.504 adet oy sayısına ulaştı.

Cengiz Ergün Kimdir?

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu.

Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi.

Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen, Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Universite Lisans eğitimini Muğla Universitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.

Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi.

30 yıllık ticaret hayatında hiç bir devlet, belediye veya bayındırlık ihalesi almadı.1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır.

Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 - 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi.

Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 - 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu.

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi.

2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Çöp sorunundan parklara, kaldırımlardan yollara, sosyal etkinliklerden spora, tarihi alanlardan ilçe ve köylere kadar ayrım yapmadan bir çok prestij projeye imza attı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve kazandı,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.

Cengiz Ergün, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

MHP Manisa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.