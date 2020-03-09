Cengiz Han Filmi
Cengiz Han filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cengiz Han filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
09.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:58
Moğol yapımı Cengiz Han film inin yönetmenliğini ve senaristliğini Tengis Buyan-Ulzii üstleniyor.
Yönetmen : Tengis Buyan-Ulzii
Senaryo: Tengis Buyan-Ulzii
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Genghis Khan
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Moğolistan
Orijinal Dili: İngilizce, Moğolca
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
Cengiz Han Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Yönetmen : Tengis Buyan-Ulzii
Senaryo: Tengis Buyan-Ulzii
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Genghis Khan
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Moğolistan
Orijinal Dili: İngilizce, Moğolca
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
Cengiz Han Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Haberin Videosu :Cengiz Han Filmi
Etiketler : Cengiz Han, Yönetmen, Sinema
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