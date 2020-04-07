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Cengiz Holding'ten vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin açıklama

Cengiz Holding, grup şirketlerinden Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin, "Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir.

07.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:14
Cengiz Holding'ten vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin açıklama
Cengiz Holding, grup şirketlerinden Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin, "Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmi delillerle sabit olduğu üzere konunun özü budur. Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Cengiz Holding'ten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında gündeme getirilen, grup şirketlerinden Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin iddialara karşı kamuoyunu aydınlatma gereği doğduğu belirtildi.

İddialara konu olayın, Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya'daki bir otelin satışından kaynaklandığı aktarılan açıklamada, o dönemde yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "5. maddesinin 1. fıkrasının e" bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazları satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmının kurumlar vergisinden müstesna tutulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmi delillerle sabit olduğu üzere konunun özü budur. Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Cengiz Şirketler Gurubu olarak verdiğimiz güçlü destek nedeniyle, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, bu konuyu gündeme getirenlerin amaçlarını kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Bizler Cengiz Şirketler Gurubu olarak tüm işletmelerimiz ile ülkemiz ekonomisinin hizmetinde tüm imkanlarımız ile de milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Cengiz holding, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Cengiz Holding'ten vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin açıklama - Ekonomi

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