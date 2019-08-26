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Cengiz'in golü galibiyete yetmedi

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

26.08.2019 00:09 Cengiz'in golü galibiyete yetmedi
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Cengiz Ünder'li Roma, evinde Genoa'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini Cengiz Ünder açtı. 6'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip Genoa ise 16'ncı dakikada Pinamonti'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Bu golün ardında rakip kalede baskı kuran Roma'da Dzeko 30'uncu dakikada takımını yeniden öne geçirse de, ilk yarıda son sözü Criscito söyledi. İtalyan oyuncu 43'üncü dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.
İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Roma oldu. 49'uncu dakikada transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Kolarov, frikikten attığı şık golle takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.
Konuk ekipte 70'inci dakikada Kouame ise attığı golle skoru belirledi: 3-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.


- İstanbul

Olimpiyat Stadyumu, İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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