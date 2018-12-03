03 Aralık 2018, 13:46
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Cengiz'in Müthiş Gol Attığı Maçta Tribünde Arsenal Gözlemcileri Yer Aldı

Inter maçında attığı golle dikkat çeken Romalı Cengiz Ünder'i tribünde İngiliz ekibi Arsenal'ın izlediği ortaya çıktı.

İtalya Serie A'da 14. hafta maçında Inter ile 2-2 berabere kalan Roma'da ceza sahası dışından çok şık bir gol atan Cengiz Ünder, İngiltere Premier League ekibi Arsenal izleme ekibi tarafından takip edildi.

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cengiz Ünder'i canlı olarak izlemeye gelen Arsenal, milli futbolcumuzun durumu hakkında Roma'dan bilgi istedi.

ROMA 50 MİLYON EURO İSTEDİ

La Gazetta Dello Sport'a göre Roma, Arsenal'a Cengiz'in bonservis ücretinin 50 milyon euro olduğunu bildirdi. Bu sezon Roma forması ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:46



YORUMLAR (13)
IBRAHIMOVIC 10: cengo senin cigerini yerim
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TOSO 10: gelmiş geçmiş en iyi türk oyuncu cengodur kimse boşuna zırlamasın
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TURAN: Cengizi Arda ile karıştırmayın bu futbolcu aklını rıtmını futbola vermıs durumda kendını aşma pesınde onun hedefı daha artıstık goller atmak yanı dunya futboluna ız bırakmak şuan zaten ızleyıcı olarak onu yaşıyoruz,ayaklarını dahada kuvvetlendırıp nokta atışı yapmayı gelıştırdıkçe kalecılerın korkulu ruyası savunmaların belası olacak romalı futbolseverlere sorrun önce cengızı sonra ıtalyaya sorun ondan sonra Arda gıbı kendını sıfırlayanlar ıle karsılaştırın.CENGIZ ALTINORDU ALTYAPISI fark orad
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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