Cengiz Karabaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Karabaş oldu. DP adayı Cengiz Karabaş, SAKARYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SAKARYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Karabaş ile ilgili seçim sonuçları ve SAKARYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Karabaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAKARYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SAKARYA aday yarışı ve SAKARYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SAKARYA Seçim Bilgileri

SAKARYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.431 olduğu belirlendi.

SAKARYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.431 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SAKARYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,57 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SAKARYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 717.495 olduğu belirlendi.

SAKARYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 621.122 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Karabaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Cengiz Karabaş, SAKARYA yarışında % 0,56 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Cengiz Karabaş toplamda 3.346 adet oy sayısına ulaştı.

Cengiz Karabaş Kimdir?

Cengiz Karabaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Demokrat Partisi'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

DP SAKARYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.