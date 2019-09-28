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Cengiz Kurtoğlu'ndan özel hayatıyla ilgili itiraf: Bekar olsaydım daldan dala konardım

Arabesk müziğinin yaşayan efsanesi olarak gösterilen Cengiz Kurtoğlu'ndan özel hayatıyla ilgili samimi itiraf geldi. Kurtoğlu, "Bekar olsaydım daldan dala konardım" dedi.

28.09.2019 15:16

Fantezi müziğin en sevilen isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, Watergarden konseri öncesi, sanat hayatı ve özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Posta'ya konuşan Kurtoğlu, "Bekar olsaydım daldan dala konardım" diyerek samimi bir itirafta bulundu.

"EĞER BEKAR OLSAYDIM DALDAN DALA KONARDIM"

Kurtoğlu, "Eşinizle 49 yıldır evlisiniz" sözü üzerine "Ailem çok önemli. Eğer bekar olsaydım daldan dala konardım ama ailevi değerlere hep önem verdim. Bu da başarıyı ve istikrarı getirdi. Üç evlat yetiştirdim, yedi torunum var"açıklamasını yaptı.

Cengiz Kurtoğlu'ndan özel hayatıyla ilgili itiraf: Bekar olsaydım daldan dala konardım

Cengiz Kurtoğlu, Magazin

YORUMLAR(12)
HAYDA:Buda kafayı sıyırdı iflah olmaz artık boşanma öncesi alıştırma turuna cıkmış napsın zavallı :))
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ARTVİNLİ:AMAN CENGİZ BABA SEN ŞÖHRETİN ŞIMARTMADIĞI BİR HEMŞEHRİMİZSİN YENGEMİZE YANLIŞ YAPARSAN SOPA İLE GELİRİZ YANINA GERÇİ SEN YAPMAZSIN
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NEVA:Mehmet Ali gibi olurdun. Seni sismanken zayifken seven karinin kıymetini bil. yoldan çıkma aranma.
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XMEN:Kalp krizinden ölürdün fazla yaşamazdın geçti onlar sanatçı müsveddesi.
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EYLÜL:ÖRNEK DEDİĞİMİZ SANATÇILARDA SAPITTI. . . . . . . . VAY BEEEEE
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HADİ YA:Birde sanatciyim diye gecinir güya örnek olacak kisiler bunlar
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METİN:Aman konma dal kırılır aklın demekki hala nerelerde
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ESESLİ:Daldan dalı bırak ağacın altında yatacan biraz kendine gel dine yönel
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MERAKLI:karısı hortlak gibi tövbee. .
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VATANDAŞ:ZAYIFLAYINCA ÖZ GÜVENİ ARTMIŞ HERHALDE
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