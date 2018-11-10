Cengiz Şahin'den "Başsağlığı" Mesajı

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:44



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:44

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilcisi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Hakkari'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen ve yaralanan askerler için bir mesaj yayımladı.Yayımladığı mesajında olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Cengiz Şahin; "Hakkari'deki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - BİTLİS