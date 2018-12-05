Cengiz Şahin'den "Dünya Mühendisler Günü" Mesajı

AK Parti Tatvan
Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin
, Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda tüm meslektaşlarının gününü kutlayan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin, "Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir tuğla gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden meslektaşlarımı canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım" diye konuştu. - BİTLİS
Tatvan,Cengiz Şahin
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:36