Cengiz Şahin'den Genç Sporculara Ziyaret

23 Kasım 2018 Cuma 09:57

AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki genç sporcuları ziyaret etti.Tatvan Kapalı Spor Salonunda antrenman yapan Kickbox ve Muaythai sporcularına ziyaret gerçekleştiren Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin, sporcularla bir araya geldi. Bir süre takım antrenörleri Ömer Uğur koordinesinde akşam antrenmanı gerçekleştiren genç sporcuları izleyen Cengiz Şahin, daha sonra sporcularla sohbet etti. Bitlis'e sayısız başarı gururu yaşatan sporculara elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ve teşekkürlerini ileten Şahin, başarıların artması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada imkanlar dahilinde destek sunmaya devam edeceklerini söyledi. Her zaman spora ve sporcuya önem verdiklerini dile getiren Şahin, sporculara başarı dileklerini ileterek, "İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Tatvan'ımız özelikle spor alanında tüm bölgeye örnek teşkil edecek başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu anlamda genç sporcu kardeşlerimizin elde etmiş oldukları her başarı da bir kez daha gururlanıyoruz. Bizler gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz ve inanıyoruz ki gereken imkan ve destek sağlandığında buradaki tüm sporcu kardeşlerimizin her biri bu şehre ayrı bir başarı kazandıracaktır. Bizler çok net bir şekilde bunun bilincindeyiz. ve inşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada imkanlar dahilinde bu genç sporcu kardeşlerimize destek ve katkı sunmaya çalışacağız. Bu vesile ile bizlere sayısız başarı gururu yaşatan sporcularımıza ve başarılarda emeği geçen Ömer hocamıza, ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüze de teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.Genç sporcular ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ak Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin'e teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS