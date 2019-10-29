Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Eylem İpek Şafak ve Seray Sever ile sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım isimli programa kızı ve oğlunu çıkardı. Kızına 29 Ekim ile alakalı fikirlerini soran Semercioğlu, aldığı cevapla tepki çekti.

"CADILAR BAYRAMINI CUMAYA ALMASALARDI İYİYDİ"

Cengiz Semercioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yaptığı yayına oğlu Pars ve kızı Pera'yı çıkardı. Babasının "Bugün Cumhuriyet Bayramı. Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili ne söylemek istersin?" demesi üzerine konuşan küçük kız "Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama arkadaşlarımdan Arya'ya bir şey söyleyeceğim. Arya lütfen Cadılar bayramını cuma günü yapma" cevabını verdi.

"ÇOCUKLAR CUMHURİYET BAYRAMI YERİNE CADILAR BAYRAMINI DÜŞÜNÜYOR"

Seray Sever ise "Ben sana ne diyorum Amerikan emperyalizmi. Çocuklar Cumhuriyet Bayramı yerine Cadılar Bayramı'nı düşünecek halde." dedi.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

Küçük kızın bu sözleri üzerine Cengiz Semercioğlu'na tepkiler yağmaya başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çocuklarımızın durumu içler acısı" derken bazıları da "Savaşla kazanılmış Cumhuriyeti, uydurma bayrama tercih eden nesil"diyerek Semercioğlu'na tepki gösterdi.