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Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı

Canlı yayına çıkardığı kızına "Cumhuriyet Bayramı için ne düşünüyorsun?" diyen soran Cengiz Semercioğlu, "Cadılar Bayramını cumaya almasalardı iyi olurdu" cevabı üzerine şaşkına döndü. Küçük kızın sözleri üzerine Semercioğlu'na tepki yağdı.

29.10.2019 16:52

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Eylem İpek Şafak ve Seray Sever ile sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım isimli programa kızı ve oğlunu çıkardı. Kızına 29 Ekim ile alakalı fikirlerini soran Semercioğlu, aldığı cevapla tepki çekti.

"CADILAR BAYRAMINI CUMAYA ALMASALARDI İYİYDİ"

Cengiz Semercioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yaptığı yayına oğlu Pars ve kızı Pera'yı çıkardı. Babasının "Bugün Cumhuriyet Bayramı. Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili ne söylemek istersin?" demesi üzerine konuşan küçük kız "Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama arkadaşlarımdan Arya'ya bir şey söyleyeceğim. Arya lütfen Cadılar bayramını cuma günü yapma" cevabını verdi.

"ÇOCUKLAR CUMHURİYET BAYRAMI YERİNE CADILAR BAYRAMINI DÜŞÜNÜYOR"

Seray Sever ise "Ben sana ne diyorum Amerikan emperyalizmi. Çocuklar Cumhuriyet Bayramı yerine Cadılar Bayramı'nı düşünecek halde." dedi.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

Küçük kızın bu sözleri üzerine Cengiz Semercioğlu'na tepkiler yağmaya başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çocuklarımızın durumu içler acısı" derken bazıları da "Savaşla kazanılmış Cumhuriyeti, uydurma bayrama tercih eden nesil"diyerek Semercioğlu'na tepki gösterdi.

Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cengiz Semercioğlu, 29 Ekim, Magazin, Güncel


YORUMLAR (6)
ÖÖÖJJJÖÖÖ:bunun gibi kişiler kağıt üstünde türk ve müslümanlar. . . bu ülkede para kazanıp hiristiyan gibi yaşıyorlar. .
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WOLF:ya bırakın bu işleri. . . herşey bitti şimdi de çocuklara mı sarıyorsunuz. . sizene. . . ister cadılar bayramını öğrenir isterse noeli öğrenir. . siz biliyosunuz da noluyo. . çomarlığa dewam. . .
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OKUYUCU:demekki neymiş herşey lafta kalıyomuş herhangi bi vatandaşın evladı yapsa linç olurdu gerçi bunada tapki iyi olmuş
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1 0
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M.ORHAN:çocuga 29 ekim önemini ve cumhuriyet sevgisini aşılamazsanız olacagı bu
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4 1
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UCUBE:Cengiz Semercioğlu, İnsanları programlarda yerden yere vuruyorsun azıcıkta çocuklarına Tarih''i öğretseydin be adam. ;))
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YAZIK:magazin programı yapacağına önce çocuğuna dini ve milli bayramlarımızın önemini anlat cadılar bayramı diyor çocuk ya gerçekten üzücü bi durum. . . .
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