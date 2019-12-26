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Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini geçirmek için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

26.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:08 Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da
İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini geçirmek için 'in ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu Cengiz Ünder, Sındırgı sokaklarından memleket hasretini gideriyor. Ünder'i gören hayranları da her fırsatta fotoğraf çektiriyor. Sındırgı'nın adını dünyaya duyuran milli futbolcu Ünder'in en sevilen özelliği ise kişiliğinden ödün vermeyerek, geldiği yeri asla unutmaması. Bu yüzden Sındırgı halkı tarafından sevgi ile karşılan Ünder'e Roma'da en çok özlemini çektiği çay ikram edilince memnuniyetini dile getiriyor. - BALIKESİR

Cengiz Ünder, Balıkesir, Sındırgı, Roma, Spor

Kaynak: İHA

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