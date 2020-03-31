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Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.

31.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:37
Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma 'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler ertelenirken, futbolcular da antrenmanlarına evlerinde devam etmek zorunda kaldı. Roma forması terleten ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder'den de bu bağlamda bir video geldi. Gerçekleştirdiği top çalışmasını takipçileriyle paylaşan Cengiz, videoya 'Evde kal' notunu düşmeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor
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Haberler ›› Spor ››Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı - Spor
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