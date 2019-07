Cengiz Ünder'den Roma'ya Şampiyonlar Ligi hedefi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma 'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sarı-kırmızılı takım olarak iyi bir sezon geçirmeyi dilediklerini ve sezonu Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.2017 yılında transfer olduğu Roma'da 3. sezonunu geçirmeye hazırlanan Cengiz Ünder, yeni sezon öncesi kendisinin ve takımının hedeflerine ilişkin kulüp kanalı Roma TV'ye değerlendirmelerde bulundu.Roma'daki ilk yılının çok iyi geçtiğini, ikinci yılının da sakatlığına kadar iyi gittiğini ancak Torino maçındaki sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldığını ifade eden Cengiz, "Yine de geçen sezonun da iyi geçtiğini söyleyebilirim. İlk aylarda elimden gelenin en iyisini yaptım. Geçen sezona göre bu yılın daha iyi olacağını ümit ediyorum. Buna inanıyoruz. Hem genç oyunculardan hem de büyük tecrübeye sahip oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bunu iyi harmanlarsak bu sene iyi gidecektir. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Bu hedefe varacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.Yeni sezonda herhangi bir sakatlık yaşamak istemediğini belirten milli oyuncu, "Geçen yıl geçirdiğim sakatlık beni çok etkiledi. 3 ay sahalardan uzak kaldım. Geri döndüğümde önemli işler yaptım ama benim için bu sezonun farklı olduğunu söyleyebilirim. Şu an iyi bir form yakaladım ve İtalyan ligine alıştım. 12-13 golden fazla atıp daha fazla asist yapabilirim. Buna gerçekten inanıyorum ve bunu göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.2019-2020 sezonu için hazırlıkları sürdürdüklerini ve antrenmanların yoğun bir tempoda geçtiğini aktaran Cengiz, "Antrenmanlar, gerçekten yorucu ama tabii ki hazırlık böyle olmalı, biz buna alıştık. Her gün biraz daha fazla çalışarak gelişiyoruz. Yorucu ama iyi bir sezon geçirdiğinizde bunların önemini o zaman anlıyorsunuz." şeklinde konuştu.Yeni teknik direktörleri Portekizli Paulo Fonseca'yla ilgili Cengiz, "Onun görevini başarıyla yapacağına ve bizim de onun yanında yer alacağımıza inanıyorum. Fonseca takıma geldiği ilk günden önemli mesajlar verdi. Benim kendisine yönelik izlenimim son derece kararlı olduğudur. (Önceki teknik direktör Eusebio) Di Francesco'ya çok benzetiyorum. İkisi de son derece kararlı. (Fonseca) Oyuncularıyla yakından ilgileniyor ve sahada ne yapmalarıyla ilgili çok konuşuyor. Bu bizim için önemli. İnanıyorum ki, bu şekilde lige iyi bir başlangıç yapacağız çünkü her idmandan sonra konuşuyoruz ve analiz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Yurt dışında oynama fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu dile getiren Cengiz Ünder, "Hep Avrupa'da oynama hayalim vardı. Roma'da oynadığım için gerçekten çok mutluyum." dedi.Cengiz, Roma'da futbol yönünden kendisini farklı hissettiğini ve geldiğinden bu yana geliştiğini belirterek, şimdi saha içinde ve dışındaki potansiyellerini bildiğini ifade etti.Cengiz Ünderli Roma, geçen sezon Serie A'yı 66 puanla 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. UEFA kuralları gereği, İtalya Serie A'yı ilk 4 sırada bitiren takımlar, bir sonraki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor.