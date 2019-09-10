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Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu

Roma'nın milli yıldızı Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer haberi geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor.

10.09.2019 12:53

İspanyol basınında yer alan habere göre, Los Galacticos'un devre arasında Roma'nın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz yıl 45 milyon euro karşılığında Flamengo'dan transfer edilen Vinicius Junior'dan beklediği verimi alamayan Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın, devre arasında Brezilyalı genç futbolcuyu kiralayıp onun yerini ise milli futbolcu Cengiz Ünder ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

İki sezon önce 15 milyon euro bedelle Başakşehir'den İtalyan temsilcisi Roma'ya transfer olan yıldız oyuncunun şu anki piyasa değeri yaklaşık olarak 35 milyon euro...

Öte yandan, yıldız oyuncuyla Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal gibi devlerin de ilgilendiği biliniyor.

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Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu

Cengiz Ünder, Real Madrid, Roma, Spor

YORUMLAR (11)
8TAŞ 5İKTAŞ: GURUR DUYUYORUZ SENİNLE CENGİZ
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FUTBOL: ULAN ŞU SATTIĞIMIZ FİYATLARA BAK YA BİRDE ALANLARIN SATTIKLARI FİYATLARA BAK BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ ??
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BAY TAHMİN: cengiz bırak real madridi, numancia da dahi oynayamaz. . . 2 gol attı diye şişirmeyin hemen, sonra emre mor gibi patlar. cengiz 2 sene içinde türkiye ligine, 5 sene içindede de acunun survivor programına düşer. . . mücadele etmeyen, koşmayan topçunun dünya futbolunda yeri yok artık, romadada torpille oynuyor, italyan gazeteleri yazdı.
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GURBETÇİ: ne torpili lan ne gaztesi yazmış:)) kandırmışlar seni, türküyemi sandın sen orayı
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GHENGİS KHAN: senin gibileri bilirim. . başarılı adamı eleştiren, pc başında ahkam kesen birisin, türklük düşmanısın. hayatında futbol topu görmemiş olduğun da belli, sen git sek sek oyna
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HELAL OLSUN: helal olsun cengize , futboldaki yeteneği tartışılmaz ama en önemlisi kendisini futbol dışı olaylara adamadığı için , çalıştığı için daha çok yükselecek inşallah. . .
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KRALEX: AMAN REAL BARCA YA GITMMEEME
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TESPİT: Az daha bekletelim, ülkenin borcuna da katkıda bulunur az daha değerlensin.
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FROST: Bence Alman Ligine Gitmeli.
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