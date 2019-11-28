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Cengiz Ünder eski takıma karşı oynadı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada oyuna girerek eski takımı Başakşehir'e karşı oynadı.

28.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:05Cengiz Ünder eski takıma karşı oynadı
'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada oyuna girerek eski takımı 'e karşı oynadı.

İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için Başakşehir maçının ayrı bir önemi vardı. Cengiz, eski takımı Başakşehir'e karşı yedek başladı ve müsabakanın 71. dakikasında Lorenzo Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu oyuna girerken taraftarlar uzun bir süre Cengiz'i alkışladı.

22 yaşındaki futbolcu, İtalya'daki karşılaşmada sakatlığından dolayı forma giyememişti.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu. - İSTANBUL

Cengiz Ünder, Başakşehir, Roma, Spor

Kaynak: İHA

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