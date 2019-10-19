Haberler » Spor » Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz

Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz

Barış Pınarı Operasyonu'na destek için Twitter'dan asker selamı verdiği gol sevinci fotoğrafını paylaşan Cengiz Ünder'e İtalya'dan tepkiler gelmişti. Milli yıldızın hocası Fonseco konuyla ilgili, "Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz. Bunlar çok ayrı meseleler. İşimi siyaseti karıştırmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

19.10.2019 18:51

Serie A takımlarından Roma'nın Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçla Twitter'dan verdiği asker selamı paylaşımı hakkında konuştu.

"FUTBOL İLE SİYASET AYNI YATAKTA UYUMAZ"

Fonseca, konu hakkında ''Cengiz ile aramızda neler konuştuğumuzu size söyleyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Futbol ile siyaset aynı yatakta uyumaz. Bunlar çok ayrı meseleler. İşimi siyaseti karıştırmayı sevmiyorum.''

Geçtiğimiz günlerde de Juventus'un Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral hakkında asker selamı açıklamasında bulunmuştu.

ROMA YAPTIRIM UYGULAMAYACAK

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü İtalyan Kulübü Roma'nın kararı belli oldu. Çizme basınında yer alan habere göre, Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımı sonrasında bir yaptırımının ve ikazının olmayacağı kaydedildi.

İşte Cengiz Ünder'in asker selamı paylaşımı:

Sturridge, Süper LigSturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı

Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona EibarMessi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti

FenerbahçeFenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber!

Galatasaraylı taraftarlar eşinin geldiği maçta BelhandaGalatasaraylı taraftarlar eşinin geldiği maçta Belhanda'yı ıslıklandı

Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz

Cengiz Ünder, Siyaset, Futbol, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:58 Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, listesini tanıttı
20:02 Maçın ardından
19:59 Gaziantep FK
19:58 Türk Telekom: 81-72
19:56 Beşiktaş Kulübünde kongreye doğru
19:52 Nur Tatar'dan 2020 yolunda bronz madalya
19:52 Milli judocu Mert Şişmanlar'dan bronz madalya
19.10.2019 20:03:59