Cengiz Ünder'in Harika Golü Galibiyete Yetmedi!

İtalya
Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A
) 14. hafta mücadelesinde Roma
, sahasında Inter 2-2 berabere kaldı. Olimpiyat Stadı
'nda yapılan maçta Roma'nın gollerini 51. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder
ile 74. dakikada penaltıdan Aleksandar Kolarov
kaydetti. Inter'de ise 34. dakikada Keita Balde
ile 66. dakikada Mauro Icardi
fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini alan Roma, puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon Serie A'da sahadan ikinci kez 1 puanla ayrılan Inter ise puanını 29'a çıkardı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 83 dakikada forma giydiği karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, gol sayısını 4'e çıkardı.
Roma,İtalya Serie A,Cengiz Ünder
03 Aralık 2018 Pazartesi 04:02