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Cengiz Ünder'in sözleşmesi 4 yıl uzatıldı

Cengiz Ünder: Günden güne bu şehre, kulübe ve taraftarlara aşık oldumRoma Sportif Direktörü Petrachi: Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyordukİSTANBUL, - İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

15.08.2019 14:48 Cengiz Ünder'in sözleşmesi 4 yıl uzatıldı

Cengiz Ünder: Günden güne bu şehre, kulübe ve taraftarlara aşık oldum
Roma Sportif Direktörü Petrachi: Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyorduk
İSTANBUL, - İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cengiz Ünder ile imzalanan uzun süreli sözleşmenin camiada büyük mutluluk yarattığı belirtildi.
Kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Cengiz Ünder, "İki yıl önce Roma'ya geldim ve o günden beri günden güne bu şehre, kulübe ve taraftarlara daha fazla aşık oldum. Benim için çok mutlu bir an. Roma için oynamaya devam etme isteğimin farkına varmamı sağladıkları için kulübüme çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
PETRACHİ: CENGİZ'İN YETENEĞİNİ HEPİMİZ GÖRÜYORDUK
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise "Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyorduk. Bu yüzden kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamak istedik. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Roma, Cengiz'in potansiyelini geliştirmeye devam etmesi için mükemmel bir yer" şeklinde konuştu.



İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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