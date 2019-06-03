Cengiz Ünder - İtalya basını: Roma, Everton'ın 28 milyon euro'luk teklifi reddetti

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Everton'ın Cengiz Ünder için 28 milyon euro'luk bir teklif yaptığını, Roma'nın ise bu tekifi reddettiğini yazdı. Gazeteye göre İngiltere'de Arsenal ve Tottenham, Almanya'da Bayern Münih milli futbolcu ile ilgileniyor.

Corriere della Sera'ya göre Roma, Everton'ın teklifini çok düşük buldu.

Gazete, Roma'nın böyle bir teklifi değerlendirmeye alması için "en az 2 katı bir ücret önerilmesi" gerektiği görüşünde.

Corriere della Sera, Cengiz Ünder'in bu sezon karşılaştığı sıkıntılara rağmen kulüplerin ilgisini kaybetmediğini yazdı. Gazeteye göre Bayern Münih, Arsenal ve Tottenham yakında Ünder için yakında teklifte bulunabilir ve bu teklifleri Roma'nın yeni antrenörü ile sportif direktörü değerlendirecek.

Corriere della Sera ayrıca, Cengiz Ünder'in geçen hafta Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan hazırlık maçında attığı "harika golü" de hatırlattı:

"Bu gol Ünder'in Roma'daki ilk sezonunda attığı diğer golleri hatırlattı. O dönem birkaç ay içinde gerçek bir patlama yaşamış ve çok sayıda büyük Avrupa kulübünün hedefine girmişti."

'Cengiz Ünder'in yeteneği tartışılamaz'

İtalya'da futbol transferleri haberleri veren "tuttomercatoweb" sitesi de "sorunlara rağmen Cengiz Ünder'in yeteneğinin tartışılamayacağını" belirtti ve "İngiltere'de de bunu farkına vardılar" diye yazdı.

Sitenin haberinde de Everton'ın Ünder'e ilgisini birden çok kez gösterdiği ve somut olarak da harekete geçtiği ancak Roma yönetiminin 28 milyon Euro'luk teklifi Ünder için çok düşük bulduğu belirtildi.