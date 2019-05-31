Tren raylarında cansız bedeni bulunan Cengizhan'ın ölüm anı ortaya çıktı!

Adana'da 24 Mayıs'ta evden ayrıldıktan sonra tren rayları kenarında cesedi bulunan 13 yaşındaki Cengizhan K.'ye tren çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

TREN RAYLARININ YAKININDA BULUNDU

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİN, CENGİZHAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 24 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan K.'ye ait olduğu tespit edildi. Cengizhan K.'nin cenazesini otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Cengizhan K.'nin cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan K.'nin yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan K.'nin cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

KAMERAS KAYITLARINA GÖRE KENDİNİ TRENİN ÖNÜNE ATTI

Kaynak: DHA