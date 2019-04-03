03 Nisan 2019, 07:25
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Cenk Eren ve Işın Karaca Kazanamadığı İçin Yaptırdığı Parkı Yıktıran Muhtar'a Tepki Gösterdi

Şarkıcı Cenk Eren, ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki gösterdi. Eren, parkın oyuncaklarını bizzat kendisi satın alarak gönderecek.

Başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren Işın Karaca ve Cenk Eren, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar Mehmet Akyol'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökmesine tepki yağıyor.

KAZANAMAYINCA YAPTIRDIĞI PARKI YIKTIRDI

Parkı yıkmakla kalmayan, muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ile bazı eşyalar ve odun kömürünü de alan Akyol'a bir tepki de ünlü isim Cenk Eren'den geldi.

"OYUNCAKLARI BEN GÖNDERECEĞİM"

Cenk Eren, yeni seçilen muhtara Twitter'dan çağrıda bulundu. "Bana ulaşın, çocuk parkı oyuncaklarını ben göndereceğim" dedi.

IŞIN KARACA'DAN DESTEK GELDİ

Cenk Eren'e bir destek de Işın karca'dan geldi. Karaca, Eren'in paylaşımına "Yarısı bizden" diyerek destek verdi.

Işın Karaca
Cenk Eren
Zonguldak, Cenk Eren, Magazin, Güncel



YORUMLAR (11)
OSMAN: reklam kokan hareketler bunlar
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ADOO: bu muhtarlar ne işe yarıor anlamam bir ikametgah ta vermıolar
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MANAS: BÜTÜN SANATÇILARIMI EKRANLARDA MANŞETLERDE BÖYLE GÖRSEK KEŞKE . ALLAH RAZI OLSUN.
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HERKES EDERİ KADAR: Tecrit edin adamı kimse mahallede selam vermesin. Adam yerine koymayın defolsun mahallenizden. Desene başbakan falan olsa seçim kaybettim diye iç savaş çıkartır bu adam. Densiz. Sana çocuklar mı oy verdi de parkı yıktırdın.
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TÜRK: ikinizide severim ama Reklamsız olsaydı bence daha değerliydi.
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