Cenk Eren'le yeni yıla girdiler

FazılSay hem yeni yılını kutladı, em de evlilik yıl dönümünüCenk Eren'nin Şarıkları ile eğlenen ünlü isimler yaptıkları danslarla geceye damga vurdular.

Girne Rocks Hotel'de yeni yıl konseri veren Cenk Erenşarkıları ile çoşturdu. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında tiyatro sanatçıları ve geçen yıl evlenen ünlü piyanist Fazıl Say ve eşi Ece Destan'da vardı. Bir dönem TRT'de "Kadın Ana" tiplemesi ve daha sonra "Ferhunde Hanımlar" dizisinin başrol oyuncusu olan Beyhan Saran, tiyatro oyuncusu Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem yeni yılı birlikte eğlenerek karşıladılar. Tiyatro sanatçılarının masalarında oturan bir diğer ünlü isim de piyanist Fazıl Say ve eşi Ece Destan idi. Cenk Eren saatler 24.00'ü vurduğunda tiyatro sanatçısı Beyhan Saran ile dans ederek yeni yıla merhaba dedi.

2019'da evlenmişlerdi…

Geçtiğimiz yıl Ocak ayı içinde üç yıl birlikte olduğu İzmirli sevgilisi ile evlenerek dünya evine giren Fazıl Say'da evlililiğinin birinci yılını geride bırakırken Kıbrıs'ta adeta evlilik yıl dönümünü kutlar gibiydi. Cenk Eren'nin şarkılarıyla eğlenen çift oldukça neşeliydi.

Selçuk Yöntem'in yeni yıl dansı

Selçuk Yöntem ise eşi Cihan Yöntem ile yeni yıla dans ederek girdiler. Ünlü çiftin dans seremonisi ilgi ile izlendi. Bir ara masalarına gelen oryantal de geceye renk kattı.