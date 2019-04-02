Cenk Günaydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ DERİNCE belediye başkan adayı olan Cenk Günaydın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ DERİNCE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Cenk Günaydın isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KOCAELİ DERİNCE adayı Cenk Günaydın kimdir? Bağımsız KOCAELİ DERİNCE adayı Cenk Günaydın yüzde kaç oy aldı?

Cenk Günaydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ DERİNCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Cenk Günaydın DERİNCE ilçesinde % 0,47 oranında oy almıştır. DERİNCE ilçesinde % 0,47 oranında oy olan Cenk Günaydın adlı Bağımsız adayı toplamda 400 adet oy sayısına ulaştı.

KOCAELİ DERİNCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.