Haberler » Spor » Haber

Cenk İldem'in hayali olimpiyat şampiyonluğu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp güreş hayatını sonlandırmak istediğini söyledi.

17.09.2019 09:42Cenk İldem'in hayali olimpiyat şampiyonluğu
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp güreş hayatını sonlandırmak istediğini söyledi.
Grekoromen stil 97 kiloda olimpiyat kotası alan Cenk, yaptığı açıklamada, en büyük arzusunun olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Son dört yılın en zor dünya şampiyonasıydı. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın vizeleri burada veriliyordu. Benim de bir olimpiyat hayalim vardı. Tek hayalim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp güreş hayatıma son vermek." ifadelerini kullandı.
"O yüzden benim için burası çok önemliydi." diyen Cenk, şunları kaydetti:
"Kendi adıma zor bir sezon geçirdim. 1,5 yıl önce başıma gelen olaylar oldu. Bir çocuğun emekleyerek yürümesi gibi her şeye tekrardan başladık. Çok şükür en azından dünya üçüncüsü oldum, boş dönmüyorum. Aynı zamanda olimpiyat kotasını aldık. Eksiklerimizi gidereceğiz. Tokyo'da özlem duyduğumuz altın madalyaya kavuşacağız inşallah."

Cenk İldem, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
SAMİ YAVUZ:Cenk İldem''in şanssızlığı Artur Aleksanyan gibi çok çok iyi bir güreşçi ile aynı zaman dilimi içinde güreş yapması. Aksi gibi de hep kuralarda da onunla aynı gruba düşmesi. Şayet finalde karşılaşırlarsa bence dengeli güreş üstadı olan Cenk Bu Artur''u yener. İnşallah olimpiyatta bu olur.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
13:21 52 yıl önce maçta ölen Sivasspor taraftarlarını tek başına andı
13:20 Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
13:18 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
13:15 Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol
13:07 Manisaspor'da 15 yaşındaki bilal golleri seriye bağladı
12:59 Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı beyin kanaması geçirdi
12:58 Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek