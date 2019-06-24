Cenk Küpeli, "Demet Şener istenmeyen gelin oldu" iddialarına son noktayı koydu

2 buçuk ay önce aşk yaşamaya başlayan Demet Şener ve Cenk Küpeli, önceki gün ani bir kararla nikah masasına oturdu. Yakın dostların katıldığı nikah töreniyle evlenen Küpeli'nin ailesi törenine katılmadı. Kısa sürede nikah masasına oturduğu için de Şener'in hamile olduğu iddia edildi. Cenk Küpeli, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak tüm iddialara cevap verdi.

"AİLEMİZE NİKAHA 3 GÜN KALA SÖYLEDİK"

Cenk Küpeli, anne ve babasının Demet Şener'i istemediği hatta annesinin sinir krizi geçirdiği içi nikaha katılmadığı iddiasına şöyle cevap verdi: "Nikahımızın duyurulması çok geç oldu herkese 3 gün kala önce açıkladık. Bu yüzden ailemizden herkes katılamadı. Kimsenin Demet'i istememe gibi bir düşüncesi yok. Demet bizim en kıymetlimiz. Biz Anadolu ailesiyiz, annem ve babama da 3 gün önce söylediğimiz için ailemde katılamadı. Altında başka bir olay aranmasın. Biz Ankaralıyız ailem de Ankaralı. Mesafelerden dolayı gelemediler. Ailemizle hiçbir sorunumuz yok. Annemin sinir krizi geçirerek Demet'i istememesi gibi bir şey yok. Bunu nereden duydunuz bilmiyorum."

NEDEN ACELE ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Küpeli, apar topar evlilik kararı almasıyla ilgili de "Nikah kesinlikle benim isteğim üzerine oldu. Demet bu sürecin biraz daha yavaş olmasını istedi ancak ben bir an önce karım olmasını istediği için nikahın kıyılmasını istedim." dedi.

DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?

Küpeli son olarak Demet Şener'in hamile olduğu yönündeki iddialar için şöyle konuştu: "Anne ve babam konusunda bir burukluğum oldu ama onlarda saygı gösteriyorlar. Demet'in abileri de düğündeydi. Demet de hamile değil zaten iddet müddeti sürecinin kalkması için Demet'in hamile olmadığını kanıtlanmıştı bunların doğru olması mümkün değil."