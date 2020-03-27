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Cenk Renda koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

"Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum""Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum"İSTANBUL, -Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takım Menajeri Cenk Renda, yapılan yeni koronavirüs testlerinin bugün itibarıyla negatif...

27.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:20
Cenk Renda koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

"Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum"

"Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum"

İSTANBUL, -

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takım Menajeri Cenk Renda, yapılan yeni koronavirüs testlerinin bugün itibarıyla negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takım Menajeri Cenk Renda, bir süredir koronavirüs belirtilerine rastlandığı için hastanede kontrol altında tutuluyordu. Cenk Renda,  Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testlerinin bugün itibarıyla negatif olduğunu belirtti.

Cenk Renda, "Kontrol altında tutulduğum hastanede yapılan yeni tetkiklerde koronavirüs testlerim bugün itibarıyla negatif çıkmıştır. Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum. Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkürlerimi iletmek isterim. Hem oyunculuk hem idarecilik döneminde bana Fenerbahçeli olmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettiren ve bu süreçte de destek mesajlarıyla güç veren tüm Fenerbahçe camiasına sonsuz teşekkürler. Hep yanımda olan ve mesajlarıyla beni güçlü tutan değerli dostlarım, sizler de iyi ki varsınız. Şimdi istirahate çekiliyorum. İyiyim, daha da iyi olacağım. Ülke olarak

hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Malcolm Thomas, Fenerbahçe, basketbol, Spor

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Haberler ›› Spor ››Cenk Renda koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı - Spor
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