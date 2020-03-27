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"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı

Koronavirüs testi negatif çıkan Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, Instagram hesabından bir mesaj yayımladı. Renda, "Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" dedi. Renda daha önce yaptığı açıklamada, "Yüzde 1 milyon koronayım" demişti.

27.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:53

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sonrası bugün yapılan testlerin sonucunda koronavirüsü negatif çıkan Renda, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kontrol altında tutulduğu hastaneden yapılan yeni tetkiklerde bugün itibariyle koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyen Renda, "Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" dedi.

'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı

"YÜZDE 1 MİLYON KORONAYIM"

Cenk Renda, daha önce yaptığı açıklamada, "Yüzde 1 milyon koronayım" demişti.

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’Yüzde 1 milyon koronayım’ diyen Cenk Renda’nın test sonucu negatif çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malcolm Thomas, Koronavirüs, Instagram, Spor

Haberin Videosu :

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın test sonucu negatif

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