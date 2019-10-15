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Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı nedeniyle Almanya'da kadro dışı

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

15.10.2019 11:42Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı nedeniyle Almanya'da kadro dışı
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye'deki harekatına ilişkin Enver Cenk Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtilerek, kulübün yetkileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk Şahin'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtildi.
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Barış Pınarı Harekatı, Cenk Şahin, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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