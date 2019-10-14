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Cenk Şahin St. Pauli'de kadro dışı

Almanya'nın St. Pauli ekibinde forma giyen futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna sosyal medyadan verdiği destek sonrası kadro dışı bırakıldı.

14.10.2019 21:53Cenk Şahin St. Pauli'de kadro dışı
Almanya'nın St. Pauli ekibinde forma giyen futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna sosyal medyadan verdiği destek sonrası kadro dışı bırakıldı. Kulüp, Şahin'i gönderme kararı aldı.Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli, Türk oyuncu Cenk Şahin'i Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonuna verdiği destek gerekçesiyle kadro dışı bıraktı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu kararla birlikte Cenk Şahin artık maç kadrosu ve antrenmanlara alınmayacak.

St. Pauli'nin açıklamasında, "kimsenin farklı kültürlerden doğan farklı yaklaşımlar ve algıları yargılayamayacağı" belirtilirken buna karşın kulübün değer yargılarına dikkat çekildi. Açıklamada, her türlü tartışmadan ve kuşkudan bağımsız olarak kulübün savaşı destekleyen bir tutumu reddettiği ve Şahin'in tutumunun kulübün değer yargıları ile bağdaşmadığı belirtildi.

Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyona destek amacıyla Instagram hesabından paylaştığı mesajda "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" demişti. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Alman kulübünün taraftarları tarafından eleştirilmişti.

St. Pauli, Cenk Şahin'in anlaşmasının ise şimdilik feshedilmeyeceğini, ancak oyuncuya başka kulüplerle görüşmesi ve idman yapması için izin verildiğini duyurdu. Cenk Şahin, 2016 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

dpa,BK/CÖ/HS

(c)

Cenk Şahin, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

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