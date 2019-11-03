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Cenk Tosun 90+7'de attı, Everton 1 puanı kurtardı

İngiltere Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

03.11.2019 21:56Cenk Tosun 90+7'de attı, Everton 1 puanı kurtardı

İngiltere Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Everton, ligin 11. hafta kapanış maçında Goodison Park'ta Tottenham'ı ağırladı.

Konuk ekip, Dele Alli'nin 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maça 68. dakikada dahil olan milli oyuncu Cenk Tosun, 90+7. dakikada takımına beraberliği getiren golü atan isim oldu.

Mücadelenin 78. dakikasında Heung-Min Son'un müdahalesi sonrası Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan Son, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Everton puanını 11'e, Tottenham ise 13'e çıkardı.

Milli oyuncu Cenk Tosun, bu sezon ligde ikinci kez forma giyerken, ilk golünü attı.


Spor

Kaynak: AA

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