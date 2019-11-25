Haberler » Spor » Cenk Tosun'a yeni teknik direktör - Spor

Cenk Tosun'a yeni teknik direktör

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da Teknik Direktör Marco Silva'nın koltuğu sallantıda.

25.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:21Cenk Tosun'a yeni teknik direktör
İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Cenk Tosun'un formasını giydiği 'da Teknik Direktör Marco Silva'nın koltuğu sallantıda. Silva'nın yerine düşünülen ilk aday ise tecrübeli çalıştırıcı David Moyes.

Premier Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 14 puanla 15. sırada kendine yer bulan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton'da Teknik Direktör Marco Silva ile yolların ayrılması bekleniyor. Son olarak Goodison Park'ta Norwcih City'e karşı alınan 2-0'lık yenilgi hem taraftarın hem de kulübün İranlı sahibi Farhad Moshiri'nin sabrını taşırdı. İngiliz medyasına göre yönetim kuruluyla bir araya gelen Moshiri, düşme hattından bir an önce kurtulmak için radikal kararlar alınması gerektiğini belirtti.

İlk aday Moyes

Sırasıyla Leicester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal maçlarına çıkacak olan Everton'da takımın başına gelmesi konusunda düşünülen ilk aday ise David Moyes. 2002-2013 yılları arasında da İngiliz ekibini çalıştıran deneyimli teknik adam, son olarak West Ham United'ta görev almıştı.

Kulübün iç yapısını iyi bilmesi ve taraftarın isteklerini anlaması sebebiyle favori isim olarak ön plana çıkan Moyes ile başlangıçta kısa vadeli bir sözleşme düşünülüyor. Ayrıca 56 yaşındaki teknik direktörün eski yuvasına geri dönmeye sıcak baktığı da konuşulanlar arasında. - İSTANBUL

Fabio Alves Da Silva, Cenk Tosun, Everton, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:31 Denizlispor 2-0'ı çok sevdi
13:31 United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward
13:31 Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı
13:25 STSO'dan Sivasspor'a destek çağrısı
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
13:18 Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:32:15