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Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor

İngiltere Premier Lig'de Everton formasını terleten milli futbolcu Cenk Tosun, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Hagi mi Alex mi?" sorusunu da yanıtlayan Cenk Tosun, "Bence Alex ama büyüklerim Hagi diyor" ifadelerini kullandı.

10.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:59
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında vatandaşlar için ''Evde Kal'' çağrıları yapılırken, tanınmış isimler ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla evdeki vaktin iyi geçmesi adına katkıda bulunmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz gün kişisel Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan milli oyuncu Cenk Tosun, sakatlığı hakkında da bilgi verdi.

"AYAĞIM İYİ AMA 6-7 AY SÜRECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Sakatlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tosun, "Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala değneklerleyim ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı" ifadelerini kullandı.

"BENCE ALEX AMA BÜYÜKLERİM HAGİ DİYOR"

Bir takipçisinin ''Hagi mi, Alex mi?'' sorusunu da yanıtlayan Cenk Tosun, '"Hagi mi, Alex mi? İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Sosa mı Talisca mı deyince Sosa, Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo" şeklinde konuştu.

"BENFİCA'YA ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

Attığı goller arasında unutamadığı golü sorulan Cenk Tosun, "En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti, hem de güzellik açısından güzel bir goldü" dedi.

Etiketler: Gheorghe Hagi, Koronavirüs, Cenk Tosun, Instagram, Spor
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Yorumlar (2)
ALEX:Tosunum İkisi de iyi hemde cok iyi topcuydu. Ben Alex gibisini görmedim. Ama Hagi de on numara bir futbolcuydu. Alex 24 ayar ise Hagi 22 ayar öyle işte.
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HAGİ:Tosunum İkisi de iyi hemde cok iyi topcuydu.Ben Hagi gibisini görmedim.Ama Alex te on numara bir futbolcuydu.Hagi 24 ayar ise Alex 22 ayar öyle işte.
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