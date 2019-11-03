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Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı

1Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon ilk golüne imzayı attı.

03.11.2019 21:48Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı

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Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon ilk golüne imzayı attı.

Premier Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Everton, sahasında Tottenham ile 1 - 1 berabere kaldı. Goodison Park'ta oynanan maçta konuk takım 63'üncü dakikada Dele Alli ile öne geçerken, skora dengeyi getiren gol 90+7'nci dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmaya 68'inci dakikada dahil olan milli futbolcu, takımına son dakikalarda 1 puanı getirirken, bu sezon ilk golünü de kaydetmiş oldu.Bu arada Tottenham'da Heung-min Son'un müdahalesi sonrası Andre Gomes'in ayağında kırık oluştu. Heung-min Son, pozisyonda kırmızı kart görürken yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı.



Spor

Kaynak: DHA

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