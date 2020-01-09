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Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralanmak üzere! Anlaşma çok yakın

İngiltere Premier Lig'in 'Kartallar' lakaplı takımı Crystal Palace'ın Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.

09.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:36

Milli golcümüz Cenk Tosun'un devre arasında 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 'den ciddi bir iddia geldi.

Daily Mail'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a transfer olacağı öne sürüldü. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

6 AYLIK KİRALIK

Transferin ise taraflar arasında 6 aylık kiralama şeklinde görüşüldüğü söyleniyor. Bunun sebebi ise Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan kazancı.

Crystal Palace'ın ayrıca Tottenham'dan Kyle Walker-Peters'ı da tıpkı Cenk Tosun'u olduğu gibi 6 aylık kiralama ile kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı aynı gazetenin haberinde yer aldı.

Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralanmak üzere! Anlaşma çok yakın

Crystal Palace, Cenk Tosun, İngiltere, Everton, Spor


HABER YORUMLARI (3)
IHTIYAR:Surekli oynamali ve form tutmali. TEMBELE EKMEK YOK
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EMOXXX:cenk çok boş bir topçuu
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BLADE:Cenk premier lig golcusu asla olamaz belki İspanya ama İtalya Premier Lig gibi zorluk seviyesi yuksek liglerde cok ust duzey olman lazim.
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Spor

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