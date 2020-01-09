Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralanmak üzere! Anlaşma çok yakın

Milli golcümüz Cenk Tosun'un devre arasında Everton 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İngiltere 'den ciddi bir iddia geldi.

Daily Mail'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a transfer olacağı öne sürüldü. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

6 AYLIK KİRALIK

Transferin ise taraflar arasında 6 aylık kiralama şeklinde görüşüldüğü söyleniyor. Bunun sebebi ise Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan kazancı.

Crystal Palace'ın ayrıca Tottenham'dan Kyle Walker-Peters'ı da tıpkı Cenk Tosun'u olduğu gibi 6 aylık kiralama ile kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı aynı gazetenin haberinde yer aldı.