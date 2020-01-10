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Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Crystal Palace'a transfer oldu. Golcü futbolcu 6 ay kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek.

10.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:22

İngiltere Premier Lig takımlarından 'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile resmi sözleşmeye imza attı.

Palace için bugün sağlık kontrolünden geçen Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace forması giyecek.

"CENK KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR İSİM"

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Cenk'in kendini kanıtlamış bir golcü olduğunu söylerken, "Sezon sonuna kadar Cenk Tosun'a sahip olduğumuz için mutluyuz. Onun varlığı, hücum hattımıza güç katacak. Kendini kanıtlamış bir isim ve ligi ilk 10 sırada tamamlamamız için bize büyük katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

HODGSON: CENK İHTİYACIMIZ OLAN GOLLERİ ATACAK

Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise, "Cenk'i uzun bir süredir izliyoruz. Bizimle birlikte olmasından ve takıma katacaklarından dolayı çok mutluyuz. Cenk bir golcü, çalışkan bir golcü. Bir süredir ihtiyacımız olan golleri ondan bekliyoruz. Şu anda çok hevesli. O Türkiye'nin en golcü oyuncusu, EURO 2020 öncesinde süre almak istiyor. Beklentimizi karşılayacağından kuşkum yok. Arsenal maçında kadroda olacak" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkarken neşeli tavırları dikkat çekti. Cenk Tosun, Crystal Palace'ta 20 numaralı formayı giyecek.

Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı

Crystal Palace, Cenk Tosun, Everton, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN:Hayırlı uğurlu olsun RABBİM utandırmasın Tosun Paşa
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GSLİ:ancelotti ırkçı milanın başına ilk geçtiğinde ümit davalayı göndermişti
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AA:sezon sonu avrupa şampiyonası var, oynamayan oyuncular kendi istekleri ile oynayabilecekleri takımlara gidiyorlar.
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LEYLİ LEYLİ YAR:ingiltere''de açık ara en kötü forvet, senin neyine premier lig be cenk :(
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ADINIZI YAZIN:hayırlı olsun tosun paşa
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5516:hayırlı olsun paşam
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