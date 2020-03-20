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Cenk Tosun da "Evde kal" furyasına katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un formasını giyen milli futbolcu Cenk Tosun, herkesi evde kalmaları konusunda uyardı.

20.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:47
Cenk Tosun da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton 'un formasını giyen milli futbolcu Cenk Tosun, herkesi evde kalmaları konusunda uyardı.

Sakatlığından dolayı Crystal Palace ile kiralık sözleşmesini fesheden ve tedavilerine Liverpool kentinde devam eden Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Herkesi evinde kalmaya davet eden Cenk Tosun, koltuk değnekleriyle birlikte bulunduğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten (Gülerek)" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Cenk Tosun, Everton, Spor

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