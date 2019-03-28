28 Mart 2019, 17:11
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Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Anlamlı Destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da 14 numaralı formayı terleten milli futbolcu Cenk Tosun, mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu. Tosun, Everton'da ilk maçında giydiği formayı imzalayıp Eskişehirspor'a gönderdi ve en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.

Mali sıkıntıların yanında Spor Toto 1. Lig'de de sancılı bir süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-kırmızılı ekibe golcü oyuncu Cenk Tosun'dan destek geldi. Yıldız oyuncu Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı ve anlamlı bir davranış sergiledi.

FORMAYI ESKİŞEHİRSPOR'A GÖNDERDİ

Kulüpten alınan bilgilere göre, milli maçta Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'un maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini duyunca, Everton takımıyla çıktığı ilk maçta giydiği formayı imzalayarak siyah-kırmızılı ekibe gönderdi. Başarılı futbolcu formasının kulübe en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.

Everton, Cenk Tosun, Eskişehirspor, Spor
Kaynak: İHA



YORUMLAR (10)
KARADENİZLİ: sende bagis yap ozaman cenk tosun bey, cebinde akrepmi var alla alla
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SİMDİ SUS: 2010 yılında yapılanlar cezasız kalmaz Allah katında hepiniz çekeceksiniz şimdi kümede sürünün bakalım eskişehir fenev sivas hadi bakalim
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ANTİ ESES: Eskişehirspor ve Eskişehir halkı başlarına geleni hak etmiştir, kimse kusura bakmasın. Bir tane teknik direktörden ve yıldız futbolcudan iyi şekilde ayrıldıkları hiç görünmemiştir, herkesle hep anlaşmazlık yaşarlar.
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KRALEX: FORMA YOLLICAGINA PARA YOLLASAYDIN
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  • GECELERİN YARGICI : Zamanında Gaziantep spora yolladı vefalı adamdır Cenk hayır kurumu gibi her yere bağış mı yapacak arkadaşım ?
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