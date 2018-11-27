Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Destek Çağrısı

Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'a milli golcü Cenk Tosun'dan destek geldi.
İngiltere'de Premier League takımlarından Everton'ın 14 numaralı formasını terleten Cenk Tosun, Eskişehirspor'un zor durumuna kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tosun, "Merhaba arkadaşlar. ESES yazalım 7979'a gönderelim. Eskişehirspor'a destek olalım. ESES yok olmasın" diyerek takıma destek çağrısında bulundu. Eskişehirspor'a ek kaynak sağlanması amacıyla Mobil Destek projesi başlatılmış, projeyle sporseverlerin 7979'a ESES yazıp göndererek kulübe destek vermeleri sağlanmıştı.
(İHA)